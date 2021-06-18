РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. Собранные следователем следственного отдела по городу Люберцы доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 43-летнего жителя Тульской области, который зарезал свою сестру в Котельниках, мужчину осудили на 9,5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствием и судом установлено, что 18 марта 2021 года утром во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках мужчина напал на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные удары ножом в разные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На допросе обвиняемый сообщил, что убил сестру на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения. Убийство он планировал около года. Прежде чем совершить преступление, обвиняемый следил за сестрой несколько дней.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.