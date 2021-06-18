РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Пробка протяженностью более 5,7 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Затор при движении в сторону области начинается в районе пересечения с Павшинским бульваром. Затруднено движение до Успенской церкви, протяженность участка около 5,76 км.

Еще одна пробка протяженностью 3 км ждет автомобилистов в поселке Нахабино – от поворота к станции МЦД-2 Аникеевка до поворота на улицу Володарского.

На Новорижском шоссе при движении в область также наблюдаются локальные пробки.