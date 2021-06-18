РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, в рамках партпроекта «Здоровое будущее» посетил роддом в микрорайоне Саввино Балашихи и проверил, как идет подготовка к приему пациентов с коронавирусом, с 19 июня медучреждение в третий раз будет перепрофилировано под ковидный центр, сообщили в пресс-службе депутата.

Вместе с главным врачом учреждения Натальей Алимовой Ефимов осмотрел палаты для легких больных на шесть коек и «семейные» палаты – на два места с отдельным душем и туалетом, а также пообщался с медиками роддома.

«Вы снова на передовой, за что вам огромное спасибо. Я желаю вам скорейшего завершения третьей волны пандемии. Теперь многое зависит от того, насколько мы будем убедительны, чтобы большинство жителей было привито. Я напрямую общаюсь с горожанами, это и моя ответственность – довести необходимость вакцинации», – сказал Ефимов.

Он добавил, что по своему опыту знает, насколько тяжело болеть коронавирусом. Несмотря на наличие антител, он записался на прививку.

По словам Алимовой, сейчас готовят отделения на 250 коек. Все врачи, медсестры, санитарки, технический персонал готовы.

«Специально делим палаты, в том числе на «семейные». Первые две волны пандемии показали, что если один из членов семьи болен сильнее, то присутствие и помощь второго – это спасение обоих», – подчеркнула Алимова.

Она также отметила, что персонал роддома ходит без масок, потому что 100% сотрудников имеют антитела – большинство привилось, а кто-то и переболел, и сегодня прививка – единственная возможность защитить себя от тяжелых последствий.

Парламентарий узнал от главного врача, что создано и отделение для лечения и наблюдения за роженицами, которые заразились коронавирусом, но все роды будут осуществлять специально для этого перепрофилированные учреждения в Егорьевске и Сергиевом Посаде.

В ходе встречи с коллективом учреждения Ефимов поблагодарил медработников за смелость, спасение жизней и поздравил их с профессиональным праздником.

По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова он вручил почетную грамоту регионального парламента Наталье Алимовой, а также благодарственные письма 9 сотрудникам учреждения.

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