РИАМО - 18 июн. Молодежь, являющаяся самой активной частью населения РФ, распространяет опасный индийский штамм коронавируса активнее всех, сообщает kp.ru.

Замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что рост заболеваемости стал результатом игнорирования мер профилактики коронавируса.

«Особенно активно соблюдение этих мер сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения, то есть молодые люди, его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», – сказала Пшеничная.

Она добавила, что в настоящее время все сильно расслабились, хотя пандемия еще не осталось позади.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для того, чтобы противостоять индийскому штамму Covid-19, уровень антител человека должен быть в 2 раза больше, чем от традиционного, уханьского штамма. За минувшие сутки в Москве зафиксировано 9056 новых случаев заражения Covid-19.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 5 281 309 случаев Covid-19 в 85 регионах. За период пандемии зафиксировано 128 445 смертей, выздоровели после лечения 4 850 659 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>