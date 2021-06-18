РИАМО - 18 июн. Молодежь, являющаяся самой активной частью населения РФ, распространяет опасный индийский штамм коронавируса активнее всех, сообщает kp.ru.
Замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что рост заболеваемости стал результатом игнорирования мер профилактики коронавируса.
«Особенно активно соблюдение этих мер сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения, то есть молодые люди, его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», – сказала Пшеничная.
Она добавила, что в настоящее время все сильно расслабились, хотя пандемия еще не осталось позади.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для того, чтобы противостоять индийскому штамму Covid-19, уровень антител человека должен быть в 2 раза больше, чем от традиционного, уханьского штамма. За минувшие сутки в Москве зафиксировано 9056 новых случаев заражения Covid-19.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 5 281 309 случаев Covid-19 в 85 регионах. За период пандемии зафиксировано 128 445 смертей, выздоровели после лечения 4 850 659 человек.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>
Когда делать прививку от клещевого энцефалита и сочетается ли она с вакциной от коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Подробнее о показаниях и противопоказаниях к прививкам, а также возможных «побочках» смотрите в инфографике РИАМО.
Как туристам оформить международный паспорт вакцинации в Домодедове, читайте в материале РИАМО.
На данный момент в России зарегистрировано три вакцины от Covid‑19. О принципах их работы, эффективности и возможных «побочках» – в материале РИАМО.
Сотрудница редакции выяснила, сформировались ли у нее антитела после двух прививок.
Сотрудница агентства рассказала, была ли у нее неприятная реакция после второй прививки.
Врач‑терапевт развеял некоторые популярные мифы о прививке от коронавируса.
Все что нужно знать о вакцинации в подробной видеоинструкции
Редактор РИАМО рассказывает о личном опыте вакцинации в московской поликлинике и побочных эффектах прививки.
Все этапы онлайн‑записи на прививку от Covid -19 в подробной видеоинструкции.
Как работает мобильный пункт вакцинации в самом центре Москвы, выяснила корреспондент РИАМО.
Где откроются выездные пункты вакцинации, кто может сделать в них прививку от коронавируса и что нужно взять с собой, читайте в материале РИАМО.
Как записаться на прививку от Covid‑19 в Москве и кто может пройти вакцинацию, читайте в материале РИАМО.
В чем основные отличия двух отечественных вакцин от COVID‑19 – читайте в материале РИАМО.
Как действует новая вакцина против COVID‑19, разбиралась обозреватель РИАМО.
Почему люди становятся добровольцами, и какие последствия у вакцинации, читайте в материале РИАМО.
Кто может принять участие в исследовании вакцины от COVID‑19 и как проходит вакцинация, читайте в материале РИАМО.
Специалисты прокомментировали самые расхожие страхи о вакцинации против Covid‑19.
Подробнее о том, как работает вакцина от коронавируса «Спутник V», смотрите в инфографике РИАМО.
Что представляет из себя первая в мире российская вакцина против коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии