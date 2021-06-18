РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. В Балашихе за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 12 466 случаев заражения, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

Еще 1 254 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 287 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 317 человек. Выздоровели и выписались 236 900 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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