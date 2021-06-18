РИАМО - 18 июн. В Подмосковье регулярно поступают вакцины от коронавируса в необходимом количестве. Сейчас в медицинских организациях более 190 тыс. доз трех вакцин – «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Прививку можно сделать любой из трех вакцин. Больше всего в Московскую область поступает «Спутника V». Жители могут выбрать, какой вакциной привиться от коронавируса, – они могут выбрать препарат из имеющихся в наличии в пункте вакцинации.

В регионе полностью готова инфраструктура для вакцинации от Covid-19. Работают 430 пунктов: в поликлиниках – 226, 25 мобильных комплексов, в торговых центрах – 112, в МФЦ – 67. Посмотреть карту пунктов вакцинации можно на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Дополнительно с 17 июня организации и предприятия, у которых более 50 сотрудников, могут онлайн подать заявку на приезд мобильного пункта вакцинации.

Бумажные сертификаты о прохождении вакцинации выдают в поликлиниках региона после прохождения первого этапа вакцинации. Электронный сертификат приходит с QR-кодом на портал госуслуг после прохождения второго этапа вакцинации (через 1 день).

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