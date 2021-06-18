РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 июн. В Домодедове за сутки выявили 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 8 566 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 254 случая инфицирования.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 287 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 317 человек. Выздоровели и выписались 236 900 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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