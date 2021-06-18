РИАМО - 18 июн. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел расширенное совещание с профильными заместителями и руководителями территориальных управлений. На встрече были рассмотрены обращения жителей на портале «Добродел» в период с 3 по 9 июня, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одна из основных проблем, на которую обращают внимание жители, связана с работой управляющей компании «Пик комфорт». УК обслуживает дома на территории квартала Одинцово-1, откуда в последнее время поступают жалобы на перебои в работе электричества и неисправности лифтового оборудования. Как рассказал руководитель округа, с компанией неоднократно проводились встречи и разговоры о качестве ее работы.

«Пишем обращение в ГЖИ и готовим подробное письмо о взаимодействии с управляющей компанией «Пик комфорт» на уровень Евгения Акимовича Хромушина (вице-губернатор Московской области - ред.). Также надо проинформировать прокурора о том, как работает УК на территории округа. Давайте тогда разговаривать с жителями о проведении собрания во всем квартале Одинцово-1. Такая недобросовестная управляющая компания нам точно не нужна», — отметил Андрей Иванов.

Помимо этого, в ходе совещания был поднят вопрос о заброшенном недострое в ЖК «Гусарская Баллада» по улице Триумфальной. Объект расположен на территории, где есть несколько собственников, что затрудняет проведение работ по его ликвидации. На данный момент администрацией подано заявление в суд для решения вопроса. Как только будет получен ответ, можно будет приступить к работам по сносу.

«Нет смысла огораживать и сохранять этот объект. Его нужно сносить, выравнивать площадку. А дальше уже разбираться с собственниками земельных участков для дальнейшей перспективы развития на этом поле», — отметил руководитель муниципалитета.

Также к 1 июля в поселке Большие Вяземы будет восстановлено полотно бесхозной дороги, которая ведет к местному предприятию. Глава муниципалитета поручил провести беседу с жителями по поводу необходимости прокладки здесь тротуара.