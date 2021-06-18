РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В Подольске сделают тротуар от поселка Молодежный до станции Львовская, его протяженность составит 2 км, сообщает администрация округа.

В Подольске ведутся работы по обустройству тротуаров в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Подольск». Список строительства новых тротуаров и ремонта уже существующих сформировали на основании поручений главы городского округа, обращений жителей в администрацию муниципалитета и на портал «Добродел».

В настоящее время активные работы по обустройству тротуаров ведут в территориальных отделах Стрелковский, Лаговский, Дубровицы, микрорайоне Климовск. Всего в Подольске на текущий год запланировано обустроить и отремонтировать 28 пешеходных объектов. Самый большой тротуар протяженностью порядка 2 км построят от поселка Молодежный до станции Львовская.

Кроме того, по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подольске, как и во всем Подмосковье, в текущем году реализуют проект «Народные тропы». Согласно проекту, запланировано обустроить 22 пешеходные дорожки, в том числе подходы к магазинам, социальным объектам, детским игровым площадкам и другим общественным местам.