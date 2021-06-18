РИАМО - 18 июн. Результаты ЕГЭ по русскому языку доступны в личных кабинетах на сайте Регионального центра обработки информации (РЦОИ) Московской области по ссылке, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Достаточно ввести ФИО ребенка и номер паспорта. Серию паспорта вводить не нужно», — сказала зампред правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в Подмосковье уже 492 выпускника получили максимальную оценку — 100 баллов. При этом 12 человек стали мультистобалльниками. Это те ребята, которые набрали высший балл по двум и более предметам.

21 и 22 июня пройдет сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 24 и 25 июня состоится экзамен по информатике и ИКТ.

28 июня будет резервным днем для экзаменов по географии, литературе, иностранным языкам устно, биологии, истории, русскому языку. 29 июня — резервный день для сдачи ЕГЭ по обществознанию, химии, физике, иностранным языкам письменно, математике, информатике и ИКТ.

Основной период ЕГЭ закончится 2 июля, это будет резервный день сдачи по всем учебным предметам. Дополнительный период начнется 12 июля.