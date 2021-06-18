РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Вопросы сферы ЖКХ микрорайона Путилково подмосковного Красногорска обсудили в администрации округа, среди них – вакцинация работников УК от коронавируса, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава горокруга Алексей Спасский провел рабочее совещание по вопросам ЖКХ в Путилкове. Встреча с участием заместителя главы округа Елены Лобачевой, начальником теротдела Отрадненское Владимира Цуканова, активного жителя Путилкова Владимира Камердо, представителей ООО «УК ПИК-Комфорт Путилково» и других коммунальных служб состоялась в администрации муниципалитета в пятницу.

Первый вопрос, вынесенный на повестку – темпы вакцинации среди сотрудников управляющих организаций. Руководители УК отчитались о проводимой работе в части коллективной иммунизации от коронавируса.

Были затронуты такие проблемы, как границы и объемы контракта подряда дорожной службы, обслуживающей ЖК «Путилково», эксплуатация зданий, переданных застройщиком в УК и находящихся на гарантии застройщика, замена аварийного тротуара вокруг дома №8 по Спасо-Тушинскому бульвару, обслуживание бесхозных земель, взаимодействие с населением и другие.

«Раз в неделю я выезжаю в территориальные отделы и общаюсь с жителями, которые показывают свои болевые точки, и мы принимаем их в работу. Эту практику я продолжу», – сказал Спасский.

По всем вопросам профильным сотрудникам администрации и представителям УК были даны поручения с указанием сроков исполнения.

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