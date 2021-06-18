РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Совет депутатов городского округа Подольск поддержал инициативу компании Wildberries по расширению участка автодороги возле деревень Коледино и Бережки, сообщил горсовет.

В пятницу в совете депутатов округа прошло заседание четырех постоянных депутатских комиссий. На заседании комиссии по вопросам градостроительства, перспективного развития округа, управления муниципальным имуществом и земельным отношениям рассмотрели ряд вопросов о передаче муниципального имущества в собственность Московской области, РФ и города Москвы. Внесли дополнения в прогнозный план приватизации.

Также обсудили проблему разгрузки транспортного узла в районе складского комплекса Wildberries. Приняли решение поддержать инициативу компании по расширению участка автодороги «Мосавтодора» возле деревень Коледино и Бережки. Будет создано обращение в правительство Московской области для издания поручения о содействии соответствующим структурам.