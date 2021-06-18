РИАМО - 18 июн. Совместное решение проблем улучшает условия жизни в Подмосковье и столице, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы с Москвой не боремся. <…> Дело в том, что мы с Москвой находимся в совершенно таком уникальном положении, когда сотрудничаем не только я и мэр, <…> но и все наши команды. То есть у нас очень сильные горизонтальные связи. <…> Конфликт интересов, когда ты его решаешь совместно, дает преимущество жителям», - сказал Воробьев в эфире телеканала RTVI.

По его словам, в разных городах Подмосковья живет до 30% жителей, зарегистрированных в Москве.

«Мы уже есть одна агломерация. Это уже свершившийся факт. И мы развиваем его с понятной интеграцией Москвы в Подмосковье. Другое дело, что Подмосковье большое, оно разное. <…> И в этом специфика и прелесть его», - отметил губернатор.

Воробьев также добавил, что в настоящее время в Подмосковье строят 4,5 миллиона квадратных метров многоэтажного жилья и еще столько же малоэтажного вместе с необходимой инфраструктурой.