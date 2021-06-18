РИАМО - 18 июн. За сутки в Подмосковье от Covid-19 вылечились 889 человека, с начала пандемии в регионе поправились 236,9 тыс. пациентов, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе выявлено еще 1254 случая заболевания, суммарное количество зафиксированных случаев составляет 287 448 единиц.

На текущий момент жителям Подмосковья необходимо соблюдать масочный режим. Компании, учреждения и ИП, которые работают на территории области, должны запретить входить в свои помещения гражданам, у которых нет масок либо респираторов.

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