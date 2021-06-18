РИАМО - 18 июн. Госкорпорация «Ростех» призвала сотрудников дочерних предприятий оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье и столице срочно вакцинироваться от коронавируса из-за роста заболеваемости. Доля вакцинированных сотрудников должна вырасти до 60%, сообщает пресс-служба «Ростеха».
Сейчас вакцинация от коронавируса является единственным способом победить пандемию. Это особенно важно при росте заболеваемости и распространении новых штаммов коронавируса.
«Мы победим эпидемию только тогда, когда будет достигнут коллективный иммунитет. А для этого важно, чтобы как можно больше людей сделали прививку. Это наше с вами здоровье, здоровье окружающих, а иногда и жизнь. Сейчас нужно, чтобы вакцинацию прошли не менее 60% человек, работающих в ресторанах и кафе, в отделениях банков и на почте, в общественном транспорте – все, кто каждый день, так или иначе, в контакте с другими людьми. И, конечно, госслужащие», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что исключения – только для тех, у кого есть подтвержденные врачами противопоказания. Губернатор отметил, что вместе все могут победить пандемию коронавируса.
«Предприятия «Ростеха» выполняют важнейшие государственные задачи в сфере гособоронзаказа, импортозамещения, поставок продукции для здравоохранения и других критически важных отраслей. Мы должны сделать все, чтобы в условиях третьей волны пандемии обеспечить бесперебойность процессов, минимизировать риски для сотрудников, сохранить их жизни и здоровье», – сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Контроль за вакцинацией
Сейчас на предприятиях «Ростеха» в Московском регионе прививки от коронавируса сделали более 16 тыс. человек. Информацию о том, как идет вакцинация, ежедневно направляют в головной офис компании.
«Мы реализуем корпоративную программу вакцинации, она охватила в среднем уже около 15% наших сотрудников. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, прививку должны получить не менее 60% людей. В связи с этим мы обратились к директорам предприятий с призывом активизировать прививочные кампании в коллективах», – подчеркнул заместитель гендиректора «Ростеха» Николай Волобуев.
В «Ростехе» действует оперштаб по борьбе с коронавирусом. Аналитика помогает принимать решения по переводу работников на дистанционку, дополнительному тестированию на коронавирус и применении других мер. Те сотрудники, которые переболели в тяжелой или средней форме, могут пройти программу медицинской реабилитации.
Ранее в Подмосковье приняли решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно находятся в контакте с людьми. Обязательную вакцинацию от Covid-19 должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Когда делать прививку от клещевого энцефалита и сочетается ли она с вакциной от коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Подробнее о показаниях и противопоказаниях к прививкам, а также возможных «побочках» смотрите в инфографике РИАМО.
Как туристам оформить международный паспорт вакцинации в Домодедове, читайте в материале РИАМО.
На данный момент в России зарегистрировано три вакцины от Covid‑19. О принципах их работы, эффективности и возможных «побочках» – в материале РИАМО.
Сотрудница редакции выяснила, сформировались ли у нее антитела после двух прививок.
Сотрудница агентства рассказала, была ли у нее неприятная реакция после второй прививки.
Врач‑терапевт развеял некоторые популярные мифы о прививке от коронавируса.
Все что нужно знать о вакцинации в подробной видеоинструкции
Редактор РИАМО рассказывает о личном опыте вакцинации в московской поликлинике и побочных эффектах прививки.
Все этапы онлайн‑записи на прививку от Covid -19 в подробной видеоинструкции.
Как работает мобильный пункт вакцинации в самом центре Москвы, выяснила корреспондент РИАМО.
Где откроются выездные пункты вакцинации, кто может сделать в них прививку от коронавируса и что нужно взять с собой, читайте в материале РИАМО.
Как записаться на прививку от Covid‑19 в Москве и кто может пройти вакцинацию, читайте в материале РИАМО.
В чем основные отличия двух отечественных вакцин от COVID‑19 – читайте в материале РИАМО.
Как действует новая вакцина против COVID‑19, разбиралась обозреватель РИАМО.
Почему люди становятся добровольцами, и какие последствия у вакцинации, читайте в материале РИАМО.
Кто может принять участие в исследовании вакцины от COVID‑19 и как проходит вакцинация, читайте в материале РИАМО.
Специалисты прокомментировали самые расхожие страхи о вакцинации против Covid‑19.
Подробнее о том, как работает вакцина от коронавируса «Спутник V», смотрите в инфографике РИАМО.
Что представляет из себя первая в мире российская вакцина против коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии