РИАМО - 18 июн. Госкорпорация «Ростех» призвала сотрудников дочерних предприятий оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье и столице срочно вакцинироваться от коронавируса из-за роста заболеваемости. Доля вакцинированных сотрудников должна вырасти до 60%, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Сейчас вакцинация от коронавируса является единственным способом победить пандемию. Это особенно важно при росте заболеваемости и распространении новых штаммов коронавируса.

«Мы победим эпидемию только тогда, когда будет достигнут коллективный иммунитет. А для этого важно, чтобы как можно больше людей сделали прививку. Это наше с вами здоровье, здоровье окружающих, а иногда и жизнь. Сейчас нужно, чтобы вакцинацию прошли не менее 60% человек, работающих в ресторанах и кафе, в отделениях банков и на почте, в общественном транспорте – все, кто каждый день, так или иначе, в контакте с другими людьми. И, конечно, госслужащие», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что исключения – только для тех, у кого есть подтвержденные врачами противопоказания. Губернатор отметил, что вместе все могут победить пандемию коронавируса.

«Предприятия «Ростеха» выполняют важнейшие государственные задачи в сфере гособоронзаказа, импортозамещения, поставок продукции для здравоохранения и других критически важных отраслей. Мы должны сделать все, чтобы в условиях третьей волны пандемии обеспечить бесперебойность процессов, минимизировать риски для сотрудников, сохранить их жизни и здоровье», – сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Контроль за вакцинацией

Сейчас на предприятиях «Ростеха» в Московском регионе прививки от коронавируса сделали более 16 тыс. человек. Информацию о том, как идет вакцинация, ежедневно направляют в головной офис компании.

«Мы реализуем корпоративную программу вакцинации, она охватила в среднем уже около 15% наших сотрудников. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, прививку должны получить не менее 60% людей. В связи с этим мы обратились к директорам предприятий с призывом активизировать прививочные кампании в коллективах», – подчеркнул заместитель гендиректора «Ростеха» Николай Волобуев.

В «Ростехе» действует оперштаб по борьбе с коронавирусом. Аналитика помогает принимать решения по переводу работников на дистанционку, дополнительному тестированию на коронавирус и применении других мер. Те сотрудники, которые переболели в тяжелой или средней форме, могут пройти программу медицинской реабилитации.

Ранее в Подмосковье приняли решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно находятся в контакте с людьми. Обязательную вакцинацию от Covid-19 должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>