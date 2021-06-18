РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. В Красногорске управляющие компании-должники должны в недельный срок предоставить графики погашения задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Такое требование выдвинула заместитель главы округа Елена Лобачева на еженедельном штабе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями в пятницу.

«Мы достаточно жестко будем подходить к должникам. К тем организациям, которые в недельный срок не предоставят график погашения задолженности, «Теплосетью» будет подготовлен пакет необходимых документов и подан в Госжилинспекцию на лишение лицензии», - отметила Лобачева.

Управляющие компании также отчитались о ходе выполнения ремонтов в подъездах. Особые требования выдвигаются к организациям, участвующим в программе губернатора региона «Мой подъезд», предполагающей софинансирование из областного и муниципального бюджетов.

На данный момент уже завершены работы на 20 объектах. Всего до 1 августа должны отремонтировать 263 подъезда.