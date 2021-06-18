РИАМО - 18 июн. За минувшие сутки в Московской области зафиксировано 1254 случая заражения Covid-19, суммарно в Подмосковье выявлено 287 448 случаев заболевания коронавируса, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в области скончались 12 человек с Covid-19. С начала пандемии умерли 6 317 пациентов с коронавирусом.

В Подмосковье по 20 июля действуют ограничения на проведение спортивных, физкультурных, досуговых и иных мероприятий, на которых присутствует свыше 50 человек.

Обязательный масочный режим действует в общественных местах Подмосковья.

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