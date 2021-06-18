РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Сотрудники отдела №6 Главгосстройнадзора Московской области 21 июня проведут прием граждан в Подольске, сообщила пресс-служба ведомства.

Прием граждан состоится в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Подольск.

«В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №6 Главгосстройнадзора Московской области», - сказал министр по государственному надзору и строительству Артур Гарибян.

Прием проведут посредством видеоконференцсвязи по адресу: Подольск, улица Кирова, 4. Время приема: с 10:00 до 13:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.