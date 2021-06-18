РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. В подмосковном Красногорске разыскивают 41-летнего Александра Караваева, местонахождение которого неизвестно с 13 июня, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцети «ВКонтакте».

Пропал Караваев Александр Геннадьевич, 41 год, Красногорск. Местонахождение мужчины неизвестно с 13 июня.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Информацию о местонахождении Караваева можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на единый номер спасения 112.

Отряду требуется помощь добровольцев.