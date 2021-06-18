РИАМО - 18 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры региона. Он отметил, что важна скорость производимых изменений.

«В сторону рижского направления придет метро. <…> Туда пришло МЦД, наземный транспорт с малым интервалом, комфортабельный. Дальше проект будет развиваться. В ближайшие два года мы построим еще две большие огромные ветки, которые свяжут Раменское с Зеленоградом, Наро-Фоминск с еще одним краем Московской области», - сказал Воробьев в эфире телеканала RTVI.

Губернатор также отметил, что важна скорость производимых изменений, которые позволят сделать жизнь комфортнее.

Ранее министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья организовало постоянный контроль за качеством содержания железнодорожной инфраструктуры, создана рабочая группа для оперативного контроля и реагирования. На территории Подмосковья находится 461 ж/д станция и вокзал, 742 пешеходных перехода и 383 переезда.

За последние 2 года отремонтировано 8 станций, еще ремонт 7 станций завершат к концу года. Кроме того, дополнительно благоустроят территории у 11 станций МЦД.