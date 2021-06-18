РИАМО - 18 июн. В столице у 89,3% зараженных выявлен мутированный индийский штамм коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что новая разновидность инфекции оказалась более агрессивной. Кроме того, она быстрее распространяется.

«Самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в 2 раза выше, чем к уханьскому вирусу, <...> по сути дела мы начинаем заново проходить эту историю (с пандемией - ред.)», – сказал Собянин в эфире Первого канала.

Взрывной рост статистики по заболеваниям и госпитализациям, по словам мэра, является следствием упомянутых ранее обстоятельств.

На текущий момент в столице для борьбы с коронавирусом продолжают вводить новые больницы и корпуса.

За прошедшие сутки в мегаполисе зафиксировано 9056 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 269 145 случаев Covid-19.

На текущий момент в столице ведется масштабная вакцинация против заболевания. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Павильоны «Здоровая Москва» , которые находятся в парках, тоже переходят под работу только для вакцинации от Covid-19.

С 21 июня в столице отменяются нерабочие дни, введенные с 15 июня. Ограничительные мероприятия в связи распространением Covid-19 продлены по 29 июня включительно.

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