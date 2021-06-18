РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. На пляже на реке Петрице в микрорайоне Климовск Подольска установили около 20 новых лежаков, сообщила «РИАМО в Подольске» мастер спасательных постов МУП ПКБ Юлия Баулина.

По ее словам, в ближайшие дни у лежаков сделают бетонные основания, чтобы их не смогли передвинуть вандалы. Также рядом с будкой спасателей установят новую вышку и флагшток с красным флагом, который означает, что в этом месте купаться нельзя.

Позже на пляже установят зонты, под которыми можно будет отдохнуть в тени. Они появятся и на других официальных пляжах в округе.