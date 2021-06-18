РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Отделение МФЦ в поселке Нахабино подмосковного Красногорска не работает по 30 июня по техническим причинам, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Уважаемые жители Красногорска, информируем вас, что по техническим причинам с 16 по 30 июня МФЦ по адресу: Нахабино, улица Панфилова, дом №25 работать не будет», - говорится в сообщении.

Горожанам предлагают обращаться в ближайшие офисы МФЦ – на улице Дачной, 11А и Ленина, 2 в Красногорске и в поселке Мечниково, 22.

Выдача готовых результатов будет осуществляться в отделении «Парк-2».

Отделение по адресу: деревня Путилково, ул. Томаровича, 1 работает исключительно по предварительной записи. Записаться можно самостоятельно через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону: 8(800)550-50-30.

Также не работают территориально обособленные подразделения МФЦ на улице Советской, 22 в поселке Нахабино и улице Пятницкой, 5 в поселке Отрадное.