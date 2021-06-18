РИАМО - 18 июн. Постоянное обучение и самосовершенствование является необходимостью для современного мира, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждому человеку суждено быть кем-то, нужно просто найти себя. Что касается самосовершенствования в каждой нашей профессии - это обязательно», - сказал Воробьев в эфире RTVI.

Он отметил, что в современных реалиях учиться нужно всю жизнь.

Ранее губернатор рассказал, что в последние 9 лет в Подмосковье строят школ и детских садов больше, чем во всех регионах России.