РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. За все время пандемии в Красногорске зарегистрировали 18 041 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 79 – за последние сутки, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

В Подмосковье за минувшие сутки Covid-19 диагностировали у 1 254 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 287 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 317 человек. Выздоровели и выписались 236 900 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>