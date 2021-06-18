РИАМО - 18 июн. Власти Подмосковья не намерены запрещать строительство жилья вокруг МКАД, однако важно, чтобы оно велось качественно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это процессы развития. Ключевой вопрос — не остановить стройку, а качество строительства. <...> Мы претендуем на то, чтобы строить с умом», — сказал Воробьев в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос о целесообразности дальнейшего расширения Московского региона и строек вокруг МКАД.

Он отметил, что важно расселять ветхое жилье, чтобы люди не жили в бараках.

«Я не знаю, кто и что говорит по поводу остановки развития (Московского региона и строек вокруг МКАД - ред.). Это беда, когда в городе нет ни одного строительного крана. <...> Остановить жизнь и развитие невозможно», — заключил Воробьев.