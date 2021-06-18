РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Строительство проблемного жилого комплекса «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске планируют завершить в конце текущего года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора совершил совместные выезды с представителями прокуратуры Московской области. В том числе в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске.

В настоящее время на объекте ведутся работы по каменной кладке внутренних перегородок, монтаж оконных блоков, внутренних инженерных систем. На строительной площадке задействовано 95 рабочих и три единицы техники. Планируется, что строительство завершится в конце 2021 года.

Также выездные встречи состоялись на проблемных ЖК в Реутове, Люберцах, Домодедове и других муниципалитетах. В рамках выездов были проинспектированы социальные объекты региона. По результатам совещаний приняты решения и запланированы конкретные мероприятия, направленные на завершение строительства проблемных объектов и восстановление нарушенных прав дольщиков.