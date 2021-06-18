РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 июн. С пятницы в связи со сменой мобильного оператора, а также из-за упорядочения приема звонков, обращений и передачи показаний ИПУ абонентами произошла смена телефонных номеров Щелковского межрайонного водоканала, сообщается на странице водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Актуальные номера телефонов для передачи показаний ИПУ (круглосуточно): 8(903)796-80-05, 8(495)796-80-05. Для справок абонентов МКД: 8(496)566-94-62 (доб. 4). Для справок абонентов частного сектора: 8(496)566-94-62 (доб. 3).

В случае, если абонент не может передать текущие показания, это необходимо сделать в следующем периоде.