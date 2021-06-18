РИАМО - 18 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе важно продолжать развивать цифровизацию. По его словам, использование современных технологий улучшает качество жизни.

«Факт, что в ближайшее время лифты будут без кнопок, а автомобили — без водителей, такси по крайней мере. <…> Я сейчас говорю про цифровизацию услуг. Я считаю, что <…> нам нужно крутить педали еще и еще», - сказал Воробьев в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, использование современных технологий помогает улучшать качество жизни в разных сферах, в том числе в здравоохранении.

«У нас в клубах «Активного долголетия», наверно, самая востребованная программа для тех, кому за 65, <…> — компьютерная грамотность», — подчеркнул губернатор.

Ранее замминистра образования Московской области Елена Дрыганова сообщала, что в школах региона планируют внедрить цифровые паспорта. Они нужны для снижения бюрократической нагрузки на учителей и директоров.