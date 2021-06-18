РИАМО - 18 июн. В Подмосковье проведут хорошие дороги ко всем удаленным деревням, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Две ключевые проблемы в этих (удаленных - ред.) деревнях. Например, в Луховицах или Зарайске большое количество таких деревень. Первая проблема — провести к ним дороги. Здесь у нас есть должок, мы эту программу реализуем — дороги к деревням (построим - ред.)», — сказал Воробьев в интервью телеканалу RTVI.
Он отметил, что вторая проблема — это подключение газа. Она особенно остро стоит в Солнечногорске и Истре.
Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье порядка 300 тыс. жителей смогут стать участниками программы по социальной газификации.
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