РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. В подмосковном Красногорске открыли первую в нынешнем году детскую игровую площадку, выполненную по программе губернатора Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное открытие площадки во дворе дома №32 по улице Железнодорожной состоялось в пятницу. В мероприятии приняли участие начальник управления благоустройства администрации округа Людмила Липатова, начальник отдела благоустройства и озеленения администрации округа Юлия Маркина, юные жители окрестных домов.

«Площадка имеет площадь 300 кв. м. На ней установлены игровые элементы в стилистике моря, в том числе большая игровая форма «Корабль». Площадка рассчитана на различные возрастные группы», - сказала Маркина.

Она добавила, что ранее на этом месте была детская площадка, которая имела высокую степень износа.

«На площадке установили освещение и видеонаблюдение. Здесь также провели ремонт газона и пешеходных дорожек», – отметила Маркина.

В рамках программы губернатора региона в Красногорске в нынешнем году обустроят еще 4 детские игровые площадки – две в поселке Нахабино, по одной в деревне Поздняково и в лесной зоне микрорайона Изумрудные холмы.

«Все эти площадки будут установлены до конца лета. Две из них будут готовы уже в конце июля, еще две – в конце августа», – пояснила Маркина.

Кроме того, в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды в округе проведут комплексное благоустройство 32 дворовых территорий. Установят или реконструируют детские площадки, отремонтируют пешеходные дорожки и проезды, оборудуют парковочные места, установят освещение.