РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 июн. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил с наступающим Днем медицинского работника представителей данной профессии, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Врачи - герои нового времени. Врачи - это люди, за которыми сейчас смотрит вся наша страна. <...> Спасибо вам за выбор профессии, спасибо за то, что центральная больница, стоматология, детский хоспис, станция скорой помощи работают как единый механизм», - сказал Двойных.

Он также пожелал медикам сил и энергии, чтобы быстрее справиться с третьей волной коронавируса.

Слова поздравлений высказали депутаты Мособлдумы Олег Жолобов и Вячеслав Крымов и председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский.

Старшую медсестру Домодедовской поликлиники Нину Ситникову наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Минздрава РФ.

Также медиков наградили почетными грамотами министерства здравоохранения Московской области, Московской областной думы и главы городского округа Домодедово, благодарственными письмами Мособлдумы и главы Домодедова.