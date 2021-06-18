РИАМО - 18 июн. Столичные рестораны самостоятельно предложили ввести зоны, которые смогут посещать только привитые от Covid-19, их деятельность будут проверять власти Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Это будет заявительный порядок. Они внедряют и нас уведомляют, что они хотят сделать Covid-free. Мы приходим, смотрим, проверяем, как они работают, насколько они жестко следят за этими ограничениями», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, если будут выявлены нарушения, то рестораны исключат из соответствующего перечня и они продолжат работу в обычном режиме.

Перечень свободных от коронавируса ресторанов появится на mos.ru и сайте департамента торговли и услуг, а также на портале i.moscow.

С 19 июня начинается эксперимент по введению Covid-free зон в московских ресторанах. Сначала их появится около 15-20. Они смогут работать после 23:00 для посетителей, которые имеют сертификат о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемый QR-кодом.

В Минздраве России ранее отметили, что гражданам, которые привились препаратом «Спутник V», раз в два года потребуется проходить ревакцинацию.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>