РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Жителям Подольска объяснили, что делать и куда обращаться, если они нашли открытый канализационный люк, сообщил Водоканал округа.

Соблюдение регламентов эксплуатации и контроль технической исправности со стороны обслуживающих организаций не всегда могут полностью обезопасить объекты ЖКХ в общественных зонах от неконтролируемого воздействия посторонних лиц. Открытые канализационные и водопроводные люки представляют серьезную угрозу здоровью и жизни горожан, транспортным средствам.

Если крышки на люке нет, нужно постараться узнать адрес дома, рядом с которым расположен колодец. В случаях, когда тот или иной колодец состоит на балансе другого предприятия, заявку обязательно передают собственникам для принятия мер.

Информировать о поврежденных или открытых люках можно по контактным телефонам диспетчерских служб. Единая дежурная диспетчерская служба Подольска: 8(496)755-57-98, центральная диспетчерская МУП «Водоканал»: 8(496)754-00-53 (круглосуточно).

Жителей просят быть бдительными и проявлять осторожность во избежание несчастных случаев.