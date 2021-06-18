РИАМО - 18 июн. Власти Подмосковья совершенствуют систему получения льгот и активно работают над созданием новых рабочих мест, чтобы сократить уровень бедности в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Борьба с бедностью является одной из ключевых задач. Государство дает льготы, уточнил Воробьев.

«Мы стараемся заниматься и этим (предоставлением льгот - ред.) и стараемся создавать рабочие места. И в пандемию, и сейчас мы растем и по малому бизнесу, и по крупным, средним предприятиям», - сказал Воробьев в эфире RTVI.

Он отметил, что в регионе совершенствуют процесс получения льгот, делают этот процесс автоматизированным и проактивным.