РИАМО - 18 июн. Современное футбольное поле с искусственным покрытием торжественно открыли на территории Дома молодежи в Электрогорске, сообщает пресс-служба администрации округа.

Открытие состоялось 9 июня.

В честь открытия на новом поле состоялась товарищеская игра между футбольными командами спортивной школы «Вымпел». По традиции глава округа Сергей Дорофеев сделал первый удар по мячу и дал старт матчу.

Строительство поля началось в конце прошлого года по инициативе городского предприятия «Кроношпан». Работы выполнила подрядная организация «Шувое» из Егорьевска. Это третье футбольное поле, которое предприятие дарит Электрогорску.

Творческий коллектив Дома молодежи - студия «Шарм» - выступила для гостей с танцевальным номером.