РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Благодарственные письма, почетные грамоты, знаки регионального парламента «За труды» вручили в пятницу в честь Дня медицинского работника лучшим представителям профессии в Балашихе, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале поликлиники №5 в микрорайоне Дзержинского. На мероприятии также присутствовали депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин и замглавы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

«Ежедневно своим кропотливым трудом вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье и уверенность в себе, спасаете жизни. Спасибо вам за это и низкий поклон», - сказал Ефимов.

От председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова он передал слова поздравления, пожелания крепкого здоровья всем врачам, медсестрам, санитаркам, техническим служащим областной больницы за самоотверженность и преданность своему делу. Ефимов также вручил знаки регионального парламента «За труды» заведующей филиалом №1 Балашихинской областной больницы Елене Гречиной и заведующей поликлиникой №17 Светлане Щербаковой.

Фомичев и Шапкин присоединились к поздравлениям и вручили медикам почетные грамоты и благодарственные письма Мособлдумы, отметив, что они в самые трудные минуты приходят на помощь жителям городского округа, проявляя высочайший профессионализм и ответственность, сострадание и доброту.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова Татевосян также поздравила медиков с профессиональным праздником и вручила благодарственные письма.

Всего ко Дню медицинского работника награды получили более 40 сотрудников Балашихинской областной больницы.

«Сегодня мы собрались небольшим составом, многие наши коллеги на боевом посту. Это связано с обострением ситуации по заболеваемости Covid-19, но все наши подразделения сейчас на связи в режиме ВКС и также принимают поздравления», - отметил главврач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

По его словам, больница имеет в своем составе 19 подразделений на 810 коек, 4 450 посещений в смену, 247 коек дневных стационаров всех типов.