РИАМО - 18 июн. Дезинфекция инфраструктуры Московского метрополитена признана одной из самых эффективных в мире, в ней участвуют свыше 4 тыс. сотрудников подземки, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Дептранса Москвы Анна Лапушкина.
По ее словам, с самого начала пандемии дезинфицировать пассажирскую зону стали в 10 раз чаще, а вагоны — вдвое чаще. В этой работе задействовано более 4 тыс. сотрудников метрополитена. Для дезинфекции используются только рекомендованные Роспотребнадзором специальные средства.
Элементы станций, с которыми контактируют пассажиры — поручни, турникеты, кассы — дезинфицируют каждые 1,5-2 часа. Станции и служебные помещения по ночам обеззараживают при помощи паровых пушек.
В поездах новых моделей встроена система очистки воздуха, а вагоны старой сборки дезинфицируют кварцеванием. В сравнении с иностранными метрополитенами, московскую подземку дезинфицируют в два раза чаще.
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