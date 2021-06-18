РИАМО - 18 июн. Дезинфекция инфраструктуры Московского метрополитена признана одной из самых эффективных в мире, в ней участвуют свыше 4 тыс. сотрудников подземки, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Дептранса Москвы Анна Лапушкина.

«Меры, применяемые в московском метрополитене, признаны международными организациями самыми эффективными в мире. Среди них — Всемирная организация здравоохранения и Международный совет общественного транспорта», — сказала Лапушкина журналистам.

По ее словам, с самого начала пандемии дезинфицировать пассажирскую зону стали в 10 раз чаще, а вагоны — вдвое чаще. В этой работе задействовано более 4 тыс. сотрудников метрополитена. Для дезинфекции используются только рекомендованные Роспотребнадзором специальные средства.

Элементы станций, с которыми контактируют пассажиры — поручни, турникеты, кассы — дезинфицируют каждые 1,5-2 часа. Станции и служебные помещения по ночам обеззараживают при помощи паровых пушек.

В поездах новых моделей встроена система очистки воздуха, а вагоны старой сборки дезинфицируют кварцеванием. В сравнении с иностранными метрополитенами, московскую подземку дезинфицируют в два раза чаще.

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