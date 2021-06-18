РИАМО - 18 июн. В Подмосковье намерены до конца года автоматизировать процесс получения льгот и социальных выплат, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Одна из ключевых задач - борьба с бедностью. <...> Президент (РФ Владимир Путин – ред.) в своем обращении сказал: сделайте так, чтобы было цифровое социальное казначейство. <...> Мы сейчас внедряем такую систему, она будет проактивна. Наша задача — внедрить это в этом году», — сказал Воробьев в эфире RTVI.

Он отметил, что это позволит автоматизировать процесс получения льгот.

«Не нужно будет унизительно сидеть в коридорах, ходить по закрытым кабинетам», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор отмечал, что подмосковные власти продолжат работать над тем, чтобы качество жизни в регионе повышалось.