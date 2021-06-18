Обязательная вакцинация в Московском регионе: можно ли отказаться и что за это будет

Обязательная вакцинация
Эпидемиологическая ситуация в Московском регионе оценивается как неблагополучная. Начиная с 7 июня, интенсивность прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве возросла до 20% в сутки, а в Подмосковье – на 13,1% за неделю. В связи с этим в Московском регионе с 16 июня ввели обязательную вакцинацию для работников в сфере услуг. Соответствующие распоряжения дал мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Кому нужно сделать прививку
Согласно постановлениям, пройти вакцинацию обязаны следующие категории граждан в сфере:
– торговли;
– салонов красоты, бань, бассейнов, фитнес-клубов;
– бытовых услуг;
– общественного питания;
– клиентские отделения банков, почтовые отделения;
– МФЦ;
– транспорта общего пользования, такси;
– образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания;
– ЖКХ и энергетики;
– культурных, выставочных, просветительских мероприятий;
– рекламных мероприятий (в Подмосковье);
– досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий;
– детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также парков культуры и отдыха, торгово-развлекательных центров;
– театров, кинотеатров, концертных залов;
– массовых культурных, спортивных мероприятий.
Также вакцинацию необходимо пройти госслужащим. Подробности можно узнать в постановлении Главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой и в постановлении Главного государственного санитарного врача Московской области Ольги Микаиловой.
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Кому можно не вакцинироваться
Как сообщил РИАМО эксперт Мартин Зарбабян, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, работникам сфер, которые не указаны в постановлениях, делать прививку от Covid-19 по-прежнему не обязательно.
Также требование об обязательной вакцинации не распространяется на тех, кто имеет какие-либо противопоказания к ее проведению.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». Однако «Спутник Лайт» хоть и зарегистрирован, но для вакцинации пока не применяется.
Перед вакцинацией проходит осмотр у врача, который решает, допускать пациента к вакцинации или нет. Специалист также выявляет индивидуальный риск для человека и определяет, какую вакцину использовать. Самая массовая вакцина в России – «Спутник V».
На сайте Министерства здравоохранения РФ указаны следующие противопоказания к вакцинации от Covid-19 вакциной «Спутник V»:
– беременность и кормление грудью;
– возраст до 18 лет;
– гиперчувствительность к вакцине;
– тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
– острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Противопоказания подтверждаются временным или бессрочным медицинским отводом. Подробнее изучить противопоказания можно в инструкциях по применению: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».
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Что будет, если отказаться от вакцинации
Отсутствие прививки или отказ в проведении в случае, если ее наличие является обязательным, может повлечь некоторые ограничения, объясняет Мартин Зарбабян.
Согласно пункту 2 статьи 5 ФЗ от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», возможны следующие ограничения:
– запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правиламилибо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
– временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
– отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Вакцинация против коронавирусной инфекции относится к профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям. Если Главный государственный санитарный врач Российской Федерации или субъекта принимает решение о вакцинации, то она считается обязательной.
Например, если врач или педагог отказываются вакцинироваться, то их могут отстранить от работы. В период отстранения заработная плата не выплачивается, однако формально отсутствие прививки не может быть основанием для увольнения, рассказывает РИАМО Евгений Фурин, практикующий юрист, автор блога «Юрист объясняет».
«Отстранение будет носить временный характер и продлится до тех пор, пока прививка не будет сделана или не улучшатся эпидемиологические условия», – добавил Евгений Фурин.
Что делать, если работодатель заставляет привиться
В постановлении Москвы и Подмосковья указывается, что руководители организаций, ведущих свою деятельность в указанных сферах, должны организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников.
«Возложение на граждан, не прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, каких-либо иных ограничений, не предусмотренных законодательством, недопустимо. Лица, полагающие, что работодатель нарушает их права и законные интересы, вправе обратиться в прокуратуру и судебные инстанции», – пояснил Мартин Зарбабян.
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