Обязательная вакцинация в Московском регионе: можно ли отказаться и что за это будет

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Как сообщил РИАМО эксперт Мартин Зарбабян, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, работникам сфер, которые не указаны в постановлениях, делать прививку от Covid-19 по-прежнему не обязательно.

Также требование об обязательной вакцинации не распространяется на тех, кто имеет какие-либо противопоказания к ее проведению.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». Однако «Спутник Лайт» хоть и зарегистрирован, но для вакцинации пока не применяется.

Перед вакцинацией проходит осмотр у врача, который решает, допускать пациента к вакцинации или нет. Специалист также выявляет индивидуальный риск для человека и определяет, какую вакцину использовать. Самая массовая вакцина в России – «Спутник V».

На сайте Министерства здравоохранения РФ указаны следующие противопоказания к вакцинации от Covid-19 вакциной «Спутник V»:

– беременность и кормление грудью;

– возраст до 18 лет;

– гиперчувствительность к вакцине;

– тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

– острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Противопоказания подтверждаются временным или бессрочным медицинским отводом. Подробнее изучить противопоказания можно в инструкциях по применению: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

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