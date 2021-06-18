РИАМО - 18 июн. Последние 9 лет в Подмосковье строят школ и детских садов больше, чем во всех регионах России, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы ставим деньги на строительство школ, детских садов и строим их больше всех в стране каждый год на протяжение последних 9 лет», — сказал Воробьев в интервью телеканалу RTVI.

Губернатор отметил, что так регион борется с образовавшимся ранее дефицитом мест в образовательных учреждениях. Кроме того, в Подмосковье активно решают проблемы обманутых дольщиков.

«У нас вообще 108 тыс. было обманутых дольщиков. К следующему году их не останется ни одного», — добавил Воробьев.