РИАМО - 18 июн. Вакцинация мигрантов в Подмосковье не является проблемой, так как они должны иметь регистрацию и регулярно проходят тестирование на коронавирус, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Они (мигранты - ред.) проходят все необходимые процедуры регистрации при получении патента. Я в этом угрозы не вижу», — сказал Воробьев в эфире телеканала RTVI.

По его словам, в регионе принимают меры, чтобы максимально сократить число нелегалов.

Губернатор отметил, что в Подмосковье не хватает на стройках мигрантов и сейчас этот вопрос власти урегулируют.

«Регулярно сдаются тесты. Все (иностранные граждане - ред.) сдают ПЦР», — заключил Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье снизился возраст людей, которые заражаются коронавирусом. Так, люди в возрасте от 20 до 30 лет стали заболевать чаще на 6%.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>