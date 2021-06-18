РИАМО - 18 июн. Вакцинация мигрантов в Подмосковье не является проблемой, так как они должны иметь регистрацию и регулярно проходят тестирование на коронавирус, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Они (мигранты - ред.) проходят все необходимые процедуры регистрации при получении патента. Я в этом угрозы не вижу», — сказал Воробьев в эфире телеканала RTVI.
По его словам, в регионе принимают меры, чтобы максимально сократить число нелегалов.
Губернатор отметил, что в Подмосковье не хватает на стройках мигрантов и сейчас этот вопрос власти урегулируют.
«Регулярно сдаются тесты. Все (иностранные граждане - ред.) сдают ПЦР», — заключил Воробьев.
Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье снизился возраст людей, которые заражаются коронавирусом. Так, люди в возрасте от 20 до 30 лет стали заболевать чаще на 6%.
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