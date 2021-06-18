РИАМО - 18 июн. Факт прохождения вакцинации от коронавируса будут проверять, сделавшие вакцину должны будут предъявлять сертификат или QR-код, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в Подмосковье приняли решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно находятся в контакте с людьми. Обязательную вакцинацию от Covid-19 должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.

«Есть те, кто будет это проверять (наличие вакцинации - ред.), потому что это прописано в федеральном законодательстве», - сказал Воробьев в эфире RTVI.

Он отметил, что все, кто сделает прививки, будут иметь на руках сертификат и QR-код, полученный на портале госуслуг.

«Два способа - или в сумочке будет лежать сертификат, мы его выдаем после второй прививки, или регистрируешься на государственных услугах — и в телефоне QR-код», - заключил Воробьев.

Для получения QR-кода необходимо иметь подтвержденный аккаунт на госуслугах.

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