РИАМО - 18 июн. Информация о якобы заложенной бомбе в здании правительства столицы на Тверской улице в экстренные службы не поступала, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили, что в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в здании правительства Москвы заложена бомба. На место прибыли оперативные службы и кинологи с собаками. По итогам проверки сообщение оказалось ложным.

По данным источника агентства, подобная информация в городские экстренные службы не поступала.

Telegram-канал Baza также сообщал, что анонимный отправитель сообщения о минировании якобы потребовал отменить обязательную вакцинацию работников сферы услуг в Москве.