РИАМО - 18 июн. Популяционный иммунитет в столице оказался ниже, чем рассчитывалось ранее. Сейчас он составляет 25%. В городе от Covid-19 привились 1,5 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас популяционный иммунитет так называемый, когда люди имеют какую-то защиту от вируса, был на уровне уже 60%. Это и переболевшие (тяжело или бессимптомно), и те, которые поставили вакцину, — их сегодня уже 1,5 млн. И 60% эти должны были прекратить всякую эпидемию, по крайней мере — точно ее замедлить», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что теперь по-другому рассчитывается популяционный иммунитет: он будет уже не 60%, а 25%, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. В результате остаются только те, у кого большое количество антител к коронавирусу — таких людей гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация.

Мэр подчеркнул, что поэтому наблюдаются такой взрывной рост и динамика по коронавирусу.

Ранее мэр продлил дополнительные ограничительные меры в Москве из-за распространения коронавируса до 29 июня включительно. В столице временно приостановили работу массовых зрелищных мероприятий численностью более 1 тыс. человек, клубов, танцполов и фан-зон для болельщиков.

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