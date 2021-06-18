РИАМО - 18 июн. Медицинский комплекс в Коммунарке, который станет «городом здоровья», построят на 13 га территории, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Суммарная площадь зданий составит свыше 160 тыс. кв. м. В стационаре планируется развернуть свыше 1,26 тыс. коек. Трудиться здесь станут свыше 3 тыс. врачей и других специалистов.

В настоящее время в столице ведутся работы по сооружению объектов II очереди комплекса в Коммунарке. Так, в стадии строительства находятся перинатальный центр, который представляет собой 6-этажное здание площадью 22,4 тыс. кв. м, амбулаторно-поликлинический корпус площадью 8,3 тыс. кв. м и высотой в 7 этажей, а также детский корпус на 180 коек площадью 24,2 тыс. кв. м. Строительная готовность объектов составляет 67%, 50% и 47% соответственно.

Самым важным объектом перспективного строительства станет корпус лучевой терапии на 50 коек, который предназначен для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологии.

Помимо прочего, больничный комплекс оснастят современным медицинским оборудованием, а приемное отделение в палатном корпусе поделят на 3 разных зоны. Кроме того, в больнице заработает первый в новой Москве региональный сосудистый центр, также она станет одним из 6 якорных онкоцентров с суперсовременной лабораторией. Также Коммунарка станет первым акушерским стационаром новой Москвы с полным спектром помощи беременным и новорожденным.

В клинике разместятся отделения урологии и онкохирургии, а вертолетная площадка позволит принимать экстренных пациентов. Персонал больницы и медработники городских медучреждений смогут учиться в симуляционных классах. На прилегающей территории появятся детская площадка и наземная парковка.

В пятницу в Коммунарке председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли детский инфекционный корпус, который возведен в рамках II очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Детский инфекционный корпус открылся в Коммунарке>>