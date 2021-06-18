РИАМО - 18 июн. Плановую помощь в больницах Москвы временно будут оказывать только пациентам, привитым от коронавируса, за исключением людей с онкологией и заболеваниями крови, а также граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
Новые меры по ограничению плановой госпитализации только с наличием прививки от Covid-19 ввели в Москве исключительно для того, чтобы защитить пациентов.
Соответствующий приказ был утвержден департаментом 16 июня с редакционной ошибкой. Исправленный документ подписан 18 июня. В Депздраве объяснили, что после операции у больных ослаблен иммунитет, и если человек заразится коронавирусом, то это будет иметь для него более тяжелые последствия. А изолировать всех больных невозможно.
Ежедневно из столичных больниц и клиник пациентов переводят в ковидные стационары. Ежедневно почти 200 человек заражаются коронавирусом в больницах. Поэтому для безопасности граждан плановая госпитализация без прививки от коронавируса временно приостановлена.
Важные исключения составляют пациенты с противопоказаниями к прививке, а также, нуждающиеся в противоопухолевом или паллиативном лечении. Они и, естественно, экстренные пациенты, будут госпитализированы в обычном порядке.
С 21 июня в столице отменяются нерабочие дни, введенные с 15 июня. Ограничительные мероприятия в связи распространением Covid-19 продлены по 29 июня включительно. Сделать прививку от коронавируса можно в пунктах вакцинации поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах госуслуг, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.
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