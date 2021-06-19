Международный день прогулки традиционно отмечают 19 июня. Обозреватель РИАМО подготовил гид по самым интересным пешим экскурсиям по столице. В нем — городские легенды, мистические артефакты и прогулки по постройкам XVI века.

«Хитровские страшилки»

Экскурсионная программа в полной мере оправдывает свое название. Пешеходный тур начинается у метро «Китай-город» и заканчивается на Хитровской площади. Участники прогулки погрузятся в необычную атмосферу столицы, прогуливаясь по Хитровке — одному из самых загадочных районов центра Москвы с заброшенными домами, заколоченными окнами и забитыми дверями, от которых тревожно тянет подвальной сыростью и старомосковским духом. Гид покажет закрытые для обычных туристов дворы, мрачные закоулки «квартала обреченных» и расскажет малоизвестные факты и страшилки, которые, вполне возможно, основаны на реальных событиях.

Организатор: экскурсионное бюро «Городские сказки»

Длительность: 1,5-2 часа

Стоимость: 700 рублей; для пенсионеров, студентов, детей до 18 лет — 500 рублей

Телефон: +7(905)723-14-14

Сайт: https://www.city-tales.ru/

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«Мистическая Москва, или Территория призраков»

Если вам не страшны призраки и леденящие душу истории, тогда эта ночная пешая экскурсия точно для вас. Ее участники услышат легенды Сухаревской площади, прогуляются по мистическим Патриаршим прудам, узнают малоизвестные факты о месте, где возведен Храм Христа Спасителя, погрузятся в советские тайны элитных архитектурных объектов Москвы — Дома на набережной и Дома актеров.

За время прогулки можно увидеть немало мест, где «наследили» потусторонние силы, и узнать, где в столице можно гарантированно столкнуться с призраком. Также участники экскурсии пройдутся по локациям, которые знакомы каждому поклоннику «Мастера и Маргариты» — Александровскому саду, месту гибели Берлиоза, особняку Маргариты — и, конечно, посетят знаменитый дом 302-бис.

Организатор: музей «Дом Булгакова»

Длительность: пять часов

Стоимость: от 650 рублей

Телефон: +7(495)970-06-19, +7(495)775-94-61

Сайт: https://dombulgakova.ru

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«Загадочное Коломенское»

Наземная пешеходная экскурсия имеет весьма насыщенную программу и нетривиальную подачу, что формирует особую, мистическую атмосферу. Участники тура познакомятся с двумя самыми загадочными храмами столицы, узнают о расположении входов в подземный город и откроют секрет легендарной библиотеки Ивана Грозного. Гиды покажут место, которое в народе недаром называют пространственно-временным порталом. Участники экскурсии собственными глазами увидят древнее капище Перуна, где язычники приносили жертвы богам, раскроют тайну свечения над Коломенским и прикоснутся к магическому артефакту, который дошел до нас сквозь тысячу лет.

Организатор: экскурсионное бюро «Москва Икс»

Длительность: около двух часов

Стоимость: 790 рублей; для льготных категорий граждан — 590 рублей

Телефон: +7(495)222-46-88, +7(985)222-46-88, +7(964)533-33-91

Сайт: http://moskvax.ru

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«Сити-тур с фонарщиком Фаролеро»

Вечерняя экскурсия-спектакль по столице поразит не только детей, но и взрослых. Вместе со старым фонарщиком Фаролеро участники экскурсии посетят знаменитые достопримечательности города. Есть два организованных маршрута: Столешников переулок — Тверская улица — Саввинское подворье — Камергерский переулок — Театральная площадь или Зубовский бульвар — Остоженка — Мансуровский переулок — Пречистенка — Барыковский переулок. Гостей Фаролеро ждут перформансы, актеры в масках, а также поиски старинных артефактов, которые позволят на время потерять чувство реальности.

Организатор: экскурсионное бюро Farolero

Длительность: 1 час 20 минут

Стоимость: от 2100 рублей; для детей 3-11 лет — 1000 рублей

Телефон: +7(917)903-97-97

Сайт: https://farolero.world/

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«11 неожиданных дворов Москвы»

Участники этой пешеходной экскурсии пройдутся по центру столицы, по закоулкам и задворкам, старательно избегая парадных улиц. Ведь именно во дворах — самая настоящая Москва, контрастная, неидеальная, живая.

В программу входит посещение самых необычных и неожиданных для центра города дворов. Участники экскурсии узнают, где находится «лицо» знаменитого Дома Пашкова, побывают около разрушенных палат XVI века, увидят фрески с изображением Пола Маккартни, Джимми Хендрикса, Мика Джаггера и других андеграундных музыкантов.

Гид познакомит с некоторыми экспонатами Музея архитектуры и проведет по маршруту, на котором особо чувствуется контраст между стариной и современностью. Напоследок участники экскурсии окажутся в уголке настоящей Англии, посмотрят на разрушающуюся усадьбу, зажатую в тиски сталинских гигантов на Тверской, выйдут секретным путем на самую шумную улицу столицы и прогуляются по сказочному Саввинскому подворью.

Организатор: бюро авторских экскурсий Tripster

Длительность: три часа

Стоимость: для группы до десяти человек — 5850 рублей

Сайт: https://experience.tripster.ru

Материал подготовлен на основе открытых источников в интернете.