РИАМО - 18 июн. В рамках национального проекта «Образование» и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева завершается строительство 6 новых школ в регионе на 4950 мест в сумме, строительная готовность составляет более 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

К открытию готовятся современные и технологичные школы на 550 мест в Электрогорске и Ликино-Дулеве, на 825 мест — в Серпухове и Наро-Фоминске, на 1100 мест — в Клину и Солнечногорске.

«В настоящее время на всех объектах активно ведутся работы по внутренней отделке помещений, благоустройству прилегающих территорий, завезены необходимая мебель и оборудование для специализированных классов. Работы на объектах ведутся в усиленном графике, чтобы первого сентября новые школы были готовы принять своих первых учеников», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В школах появятся интерактивные классы, спортзалы, больше похожие на профессиональные комплексы, просторные кабинеты и безбарьерная среда. Эти условия обеспечат учебный процесс на новом уровне. Прилегающую территорию озеленяют и благоустраивают.

В зданиях предусмотрены: современные просторные классы для урочной и внеурочной деятельности, столовые, библиотеки с читальными залами, спорткомплексы, медицинские блоки, а также административные, технические и вспомогательные помещения.

С начала 2021 года в Подмосковье уже ввели в эксплуатацию 6 школ на 3325 мест в сумме.