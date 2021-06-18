РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Работники Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» показали высокое мастерство на пожарно-тактических учениях на Володарской нефтебазе АО «Транснефть – Верхняя Волга», сообщил заместитель начальника Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Дружинин.

Работники Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Московской области, работниками местной пожарной охраны и пожарными Раменского пожарно-спасательного гарнизона провели пожарно-тактические учения на Володарской нефтебазе АО «Транснефть – Верхняя Волга», расположенной в Раменском городском округе.

Дружинин отметил, что по тактическому замыслу в резервуар с авиационным топливом во время грозы произошло попадание молнии.

«В результате попадания разряда молнии в дыхательную арматуру РВС-10000 №20 с дизельным топливом произошел взрыв газовоздушной смеси внутри резервуара с подрывом его кровли, в результате чего воспламенилось топливо в резервуаре по всей площади зеркала. Часть крыши затонула с образованием кармана, еще часть упала в обвалование и повредила один линейный ввод подслойной системы пожаротушения РВС №20. Система пожаротушения не сработала. Система водяного орошения сработала в штатном режиме», – сказал Дружинин.

Он добавил, что целью учений стала отработка действий пожарных подразделений по тушению возгораний на объектах хранения нефтепродуктов.

«Пожарные и спасатели показали высокое мастерство, а также четкие и слаженные действия. Все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме», – заключил Дружинин.